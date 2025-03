La premier a Bruxelles per il Consiglio europeo: l’Ue continua ad appoggiare Kiev, sostenendo al contempo gli “sforzi americani, così come la richiesta italiana” per una “pace giusta e duratura”. Sui dazi: "Bene rinviare le contromisure"

L’Ue continua ad appoggiare l’Ucraina, sostenendo al contempo gli “sforzi americani, così come la richiesta italiana” per una “pace giusta e duratura” e guarda alla proposta per il cessate il fuoco che mette “la palla nel campo russo”. Così la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo, che proseguirà anche domani, 21 marzo, a Bruxelles. Il grande dibattito sulla pace in Ucraina sono "le garanzie di sicurezza", per cui la premier rilancia l'estensione dell'art.5 della Nato a Kiev, "anche senza l'ingresso immediato dell'Ucraina" nell'Alleanza. E sul tema della difesa rivendica: "Nelle conclusioni del Consiglio europeo, nella parte dedicata alla competitività, si fa riferimento anche alla proposta italiana legata" all'uso del programma "InvestEu per il piano della Difesa". Roma, ha spiegato, ha chiesto "di aggiungere al lavoro che è stato fatto, che carica tutto l'impegno sulla difesa sul bilancio degli stati nazionali, un'iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati". In generale, secondo Meloni le risorse previste dal RearmEu "sembrano molte ma sono virtuali". L'Italia comunque non chiude "ai prestiti" alla base della clausola di salvaguardia nazionale, ma "è una scelta che dobbiamo valutare, non abbiamo ancora i dettagli"