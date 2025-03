Consiglio europeo, sul tavolo l’Ucraina e il piano per la Difesa

Leader riuniti a Bruxelles oggi e domani. In discussione le prossime mosse sul conflitto fra Kiev e Mosca, ma non mancano i dubbi: l'Italia non ha alcuna intenzione di attivare la clausola di salvaguardia nazionale e lo strumento per i prestiti Safe riscuote un successo ancora minore. Nel quadro anche il piano Kallas, il veto dell’Ungheria e la posizione dell’Ue nei confronti degli Stati Uniti ascolta articolo

Leader dell’Ue riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo che inizia oggi e finirà domani, 21 marzo. Un vertice che segue quello straordinario del 6 marzo scorso e che ha al centro i recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le prossime tappe in materia di Difesa. Non solo: all’ordine del giorno anche - fra i vari temi - il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), la migrazione e la situazione in Medio Oriente.

Il pacchetto difesa Nelle conclusioni del Consiglio europeo il pacchetto sulla difesa c'è, e avrà il consenso dei 27. Un consenso che, in Commissione, giudicano come un importante primo passo, a prescindere da distinguo sulle armi da acquistare - se made in Europe o anche americane - e dalle risorse a cui attingere. Ma è nei dettagli che il tavolo dei 27 rischia di incrinarsi. L'Italia, ad esempio, non ha alcuna intenzione al momento di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa. E non è sola: lo strumento per i prestiti Safe riscuote un successo ancora minore. Dall'altro lato i frugali, sul debito comune per l'acquisto di armi, hanno eretto un muro invalicabile: di eurobond non se ne parla. In vista del bilancio pluriennale e della necessità di ripagare il debito del Recovery sono tutti ancorati al rigore. Con la Germania che, dopo aver tolto il freno al debito, ha aumentato il suo pressing affinché tutti accrescano il contributo alla difesa. Approfondimento Ucraina, quali Paesi hanno aumentato le spese per la Difesa dal 2022?

Il piano Kallas È in questo quadro che si inserisce la posizione dell'Italia. Una posizione prudente, a dir poco, sul piano per il riarmo. E scettica sul piano di Kallas per aiuti da 40 miliardi a Kiev. L'obiettivo, ha spiegato l'Alto Rappresentante, è arrivare ad una proposta da 5 miliardi nelle prossime ore. Il punto, hanno spiegato più fonti europee, è che il piano non sembrerebbe neanche essere stato coordinato con la presidente Ursula von der Leyen. Al momento, manca un ampio consenso e il dibattito su Kiev vedrà anche il veto dell'Ungheria. Tanto che il capitolo sull'Ucraina sarà approvato a 26, con una dichiarazione ad hoc del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Approfondimento Riarmo in Europa, cosa significa e cosa cambia rispetto al passato