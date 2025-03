Ventotene, urla e fischi in Aula. Meloni: "Ho solo letto un testo"

Nel suo intervento alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha citato alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene dicendo: "Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia". In Aula è scoppiata la bagarre fra urla e fischi e la seduta è stata sospesa più volte. Durissime le parole delle opposizioni: "Si inginocchi presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli" ascolta articolo

"Ho fatto arrabbiare? Ho letto un testo… non capisco cosa ci sia di offensivo". Giorgia Meloni replica così dopo la polemica scoppiata lunedì nell’Aula della Camera, dove la presidente del Consiglio dopo aver citato alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene ha detto: "Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia". Scatenando una bagarre che si è divisa fra urla e fischi dell'opposizione e applausi della maggioranza. "Un testo si può distribuire ma non leggere? È un simbolo? Non l'ho distorto, l'ho letto. Ma non per quel che il testo diceva 80 anni fa ma perché è stato distribuito sabato scorso. Un testo che 80 anni fa aveva la sua contestualità se tu lo distribuisci oggi devo leggerlo e chiederlo se è quello in cui credi", ha rincarato la premier arrivando in serata a Bruxelles per il Consiglio europeo.

L’intervento di Meloni In chiusura del suo intervento di replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del vertice di Bruxelles, Meloni ha letto alcuni passaggi del testo scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni, confinati dal regime fascista sull'isola pontina. L’Aula esplode fra le urla della maggioranza e le proteste delle opposizioni, la seduta viene sospesa più volte, e la polemica va avanti anche alla ripresa dei lavori, mentre Meloni è in volo per Bruxelles. "Giudicate voi", ha scritto Meloni sui social postando il video dell'intervento, in cui accusa chi ha richiamato il Manifesto di Ventotene in questi giorni, anche nella manifestazione di Roma di sabato scorso, di "non averlo mai letto". Cita alcuni stralci, appuntati su un foglio preparato dal suo staff a dibattito in corso: "La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista"; "La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso"; "Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente". Parole con cui, sostengono i meloniani, la leader ha fatto "cadere il Muro di Berlino anche in Italia". Approfondimento Manifesto di Ventotene, genesi e significato del testo simbolo europeo

La bagarre in Aula Un intervento, quello di Meloni, che ha fatto esplodere la protesta con urla e fischi dell'opposizione e gli applausi, fragorosi, da quelli della maggioranza. Ad applaudire è anche qualcuno dai banchi del governo, cosa che fa andare ancor più su tutte le furie diversi deputati. Foti prova a leggere i pareri del governo sulle risoluzioni ma non riesce a sovrastare il frastuono. Fontana interrompe la seduta. Alla ripresa della seduta le opposizioni gridano alla presidente del Consiglio che deve vergognarsi e chiedere scusa. Durissimo l'intervento del Dem Federico Fornaro: "Si inginocchi presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e queste donne, altro che dileggiarli", dice urlando. I deputati delle opposizioni sono tutti in piedi e applaudono, così come quelli della maggioranza che si sbracciano all'indirizzo dei banchi degli avversari. Ma l'apice della tensione si raggiunge quando, dopo un doppio riferimento, prima di Alfonso Colucci (M5s) e poi di Matteo Richetti al fascismo il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami sbotta: "Ma basta!". Protesta, con urla e fischi dai banchi delle opposizioni, mentre il centrodestra è tutto in piedi. Meloni guarda alla sua sinistra con le mani nei capelli. Il presidente Fontana sospende i lavori e convoca i capigruppo. Alla ripresa le sue parole sono un monito: "Prego di mantenere toni consoni e adeguati all'Aula della Camera. E questo anche per onorare la memoria di chi ha messo in gioco la propria vita per assicurare il principio di libertà e di espressione da parte di tutti". Ormai la seduta è, ad ogni modo, andata lunga con la premier che, alla ripresa, è dunque assente. Di fronte alle accuse di "fuga" del centrosinistra a intervenire è il sottosegretario Alfredo Mantovano, accorso in Aula in rappresentanza della presidenza del Consiglio. Meloni, spiega, "è in volo per Bruxelles, "ovviamente non è la stessa cosa se è presente il Presidente del Consiglio o il sottosegretario alla presidenza. Anche io avevo la mia agenda ma l'ho cambiata per rispetto del Parlamento". "Dobbiamo anche ringraziare...", ironizza qualcuno dai banchi dell'opposizione. Leggi anche Meloni alla Camera: "Ventotene non è mia Europa". Protesta opposizioni