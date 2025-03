Meloni alla Camera, discussione in vista del Consiglio europeo

La premier ieri aveva già dato le sue comunicazioni in Senato ribadendo: è "un momento estremamente complesso per le vicende globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, dell'Europa dell'Occidente". Trump? "Sosteniamo i suoi sforzi di pace". ReArm Europe? È "un nome fuorviante"

Si tiene questa mattina la discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in vista della riunione del Consiglio europeo in programma per il 20 e il 21 marzo. A seguire il voto finale sulle risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari. La premier ieri, 18 marzo, aveva già dato le sue comunicazioni in Senato ribadendo: "Ci troviamo alla vigilia di un Consiglio europeo che cade in un momento estremamente complesso per le vicende globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, dell'Europa dell'Occidente". La presidente del Consiglio ha detto di sperare che tutti affrontino questo appuntamento "consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando" e che "si possa ragionare insieme di quali siano le scelte migliori" per il nostro Paese. Ieri sera, poi, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astensioni, l'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sugli impegni del governo.

Meloni: "Non essere gregari. Rearm? Nome fuorviante"

Come sottolineato ieri da Meloni, "è importante che questo Consiglio segni passi avanti concreti per vincere la sfida della competizione e non condannarci a essere gregari". L'obiettivo deve essere "assicurare un percorso di decarbonizzazione sostenibile per le nostre imprese e i nostri cittadini per risolvere il divario e ridurre le nostre troppe e troppo pericolose dipendenze strategiche", ha aggiunto sottolineando la necessità di rinunciare "agli eccessi ideologici che abbiamo purtroppo visto in passato". Poi, fra gli altri, anche un passaggio sul programma ReArm Europe: è "un nome fuorviante per i cittadini perché siamo chiamati a rafforzare le nostre capacità difensive, ma oggi questo non significa acquistare banalmente armamenti”, ma innanzitutto "semmai produrli", ha spiegato Meloni. Mentre sulle iniziative di Trump per una pace tra Ucraina e Russia, la premier ha chiarito: "Sosteniamo lo sforzo che ha avviato".