Consiglio europeo, alle 14.30 la premier Meloni interviene in Senato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi in Parlamento, per riferire sul Consiglio europeo in programma il 20 e 21 marzo. Palazzo Chigi e la maggioranza hanno lavorato in vista dell’intervento in Senato a una risoluzione unitaria , che si annuncia all’insegna dell’equilibrio: per l’esecutivo infatti - secondo quanto trapelato - va evitato ogni rischio di una divisione dell'Occidente, che mai come ora deve restare unito, tanto sulla guerra in Ucraina quanto nello scontro sui dazi. Con il passare delle ore la bozza iniziale è diventata "più stringata", come dicono fonti parlamentari. Un compromesso per cui alla vigilia nel centrodestra si escludeva il rischio di crepe interne, sottolineando invece che le opposizioni andranno divise all'appuntamento.

Le posizioni di governo e opposizione

Secondo quanto filtrato alla vigilia, nella risoluzione di maggioranza sarebbero stati evitati riferimenti espliciti e potenzialmente divisivi al ReArm Europe, limitando l'input a rafforzare la capacità operativa degli Stati Ue nel quadro dell'alleanza Nato. Meloni parlerà in Senato alle 14.30, prima di depositare lo stesso discorso di circa un'ora alla Camera, dove la discussione è poi in programma mercoledì mattina. Per quanto riguarda le posizioni delle opposizioni, quella del M5s (nella parte in cui si oppone al piano di riarmo europeo) potrebbe avvicinarsi alle posizioni dei leghisti, che però hanno garantito di sostenere i pareri del governo. Anche il Pd ha lavorato per cercare una sintesi al proprio interno per evitare nuove divisioni dopo quella sulla risoluzione al Parlamento europeo, che sarà invece il testo riproposto alle Camere da Azione. Avs ribadirà il "no al riarmo nazionale".

La bozza delle comunicazioni di Meloni

Nella serata di ieri, come detto, è filtrata una bozza della risoluzione della maggioranza. Tra gli impegni che sarebbero previsti nelle comunicazioni della premier ci sarebbe quello di “continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace". Sulla crisi ucraina si prevede anche l'impegno a "lavorare con l'Unione Europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare ad una pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all'Ucraina ed ai partner internazionali”. La maggioranza impegna poi il governo a "lavorare per realizzare una politica di difesa che rinforzi le capacità operative degli stati nazionali europei nel quadro dell'alleanza Nato, in un quadro geopolitico in cui si registrano fortissime tensioni e conseguenti pericoli". Nella bozza non si fa esplicito riferimento al piano ReArm Europe. E ancora, la maggioranza impegna il governo a "preparare il terreno per il negoziato sul prossimo bilancio europeo, opponendosi ad eventuali proposte di tassazioni aggiuntive per cittadini e imprese europee e attivandosi per garantire risorse adeguate ad affrontare le sfide collegate agli obiettivi della politica di coesione e della politica agricola, ma anche al tema della sicurezza e della difesa ed al rilancio delle competitività europea".