Ucraina, oggi telefonata Trump-Putin. Usa "Pace mai così vicina". LIVE

Attesa oggi la telefonata tra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina. Al centro del colloquio dovrebbero esserci i territori e le centrali. "Molti elementi dell'accordo finale sono stati concordati, ma molto resta ancora da fare", ha detto ieri sera il presidente Usa. La pace non è mai stata "così vicina", secondo la Casa Bianca. Zelensky in pressing: "Il rafforzamento dell'esercito è una priorità". Meloni oggi riferisce in Parlamento, in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo. Macron da Scholz.

