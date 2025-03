Putin, un anno fa la rielezione del presidente russo

Al potere dal 2000, ha influenzato la politica russa con strategie economiche, espansionismo e il conflitto in Ucraina. Il leader russo è noto per la gestione ferma del potere ed è stato oggetto di critiche per le restrizioni delle libertà civili e i sospetti di frodi elettorali

Invasione dell'Ucraina, repressione in Russia, confronto con l'Occidente: è da signore della guerra autoritario che Vladimir Putin, al potere da un quarto di secolo, ha vinto le elezioni lo scorso anno in Russia che gli hanno garantito altri sei anni al Cremlino. Il leader russo, che ha riformato la Costituzione nel 2020 per poter restare in carica fino al 2036, ha raggiunto il quinto mandato: aveva già ricoperto due mandati di quattro anni e due di sei anni, con un intermezzo come Primo Ministro tra i due. La scalata al potere compiuta da Putin - da agente del Kgb sovietico alla poltrona del Cremlino dove è arrivato il 31 dicembre 1999 - ha messo in luce negli anni due caratteristiche del suo regime.

Una figura divisiva

Putin è spesso al centro di polemiche per la sua gestione del potere, la restrizione delle libertà civili e i sospetti di frodi elettorali. Sa però mantenere una base di sostegno solida grazie alla sua immagine di leader forte e alla promessa di riportare la Russia alla sua precedente grandezza. La sua carriera politica è caratterizzata da continuità nel mantenimento del potere e dalla sua presenza dominante nella politica russa.