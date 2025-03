Ucraina, Macron: "Mosca diventata minaccia per la Francia e l'Europa"

In un discorso televisivo alla nazione, il Presidente della Repubblica francese ha affermato che la pace non può essere raggiunta attraverso una "capitolazione" di Kiev. Poi la stoccata a Trump: "Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra e vogliono imporre dazi all’Europa" ascolta articolo

"Entriamo in una nuova era". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto il suo discorso televisivo alla nazione incentrato sugli ultimi sviluppi internazionali dopo la lite tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale e lo stop degli aiuti militari Usa all’Ucraina. "Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra", ha affermato il capo dell'Eliseo che poi definisce la Russia una "minaccia" per la Francia e l'Europa: "Chi può credere che Mosca si fermerà all'Ucraina? Di fronte a questo mondo in pericolo, restare spettatori sarebbe una follia. La strada per la pace non può fare a meno dell'Ucraina e non può essere la sua capitolazione".

Macron: "'Summit militare dei Paesi che vogliono la pace" Macron ha quindi ribadito il sostegno di Parigi a Kiev che passa "anche attraverso il suo esercito" e ha annunciato un incontro per la prossima settimana tra i capi di stato maggiore dei Paesi che hanno aderito al piano di pace delineato a Londra che prevede il dislocamento di forze europee in Ucraina "una volta firmata la pace". "Le forze europee non dovranno battersi oggi sulla linea del fronte ma andranno lì soltanto una volta che la pace sarà stata firmata per garantirne il pieno rispetto", rassicura il leader francese che poi definisce "solido e durevole" il piano illustrato a Trump durante la sua visita a Washington, il 24 febbraio scorso. Sulla difesa europea il presidente francese spiega di aver "deciso di aprire un dibattito strategico" sulla dissuasione nucleare e "sulla protezione degli alleati, una decisione che - puntualizza - sarà sempre nelle mani del Presidente della Repubblica". "Voglio credere che gli Stati Uniti resteranno al nostro fianco ma se invece non sarà così bisogna essere pronti. Abbiamo bisogno di attrezzarci di più e alzare la nostra posizione di difesa", dice. Approfondimento A Londra l’Europa blinda l’Ucraina: come è andato il summit