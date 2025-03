Ucraina, oggi Consiglio europeo su sostegno a Kiev e difesa comune

A Bruxelles i Ventisette devono concordare la loro posizione sul conflitto e le eventuali garanzie di sicurezza che possono fornire per accompagnare l'accordo di pace, con un occhio sempre rivolto alle richieste degli Usa. Unico ospite del vertice è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Pesa lo spettro del veto di Ungheria e Slovacchia sulla parte di conclusioni che intende esprimere sostegno, anche militare, a Kiev ascolta articolo

Il sostegno all’Ucraina e la difesa comune europea. Sono questi i due temi cardine al centro del Consiglio europeo convocato per oggi a Bruxelles, con unico ospite il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (LE NEWS IN DIRETTA SUL CONFLITTO). I 27 in sostanza devono concordare la loro posizione sul conflitto e le eventuali garanzie di sicurezza che possono fornire per accompagnare l'accordo di pace, anche per venire incontro alle richieste degli Stati Uniti. Un confronto che parte dalle proposte avanzate dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo piano ReArm Europe: il prestito congiunto da 150 miliardi; la sospensione del Patto di stabilità per permettere agli Stati di investire nella difesa; la possibilità di utilizzare i fondi di Coesione per il riarmo; il maggiore impegno della Banca europea per gli investimenti e, infine, l'aumento dei fondi privati. Venerdì poi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, con Ursula von der Leyen e l'Alta rappresentante Kaja Kallas, farà un 'debriefing' ai leader extra-Ue che negli ultimi giorni sono diventati partner fondamentali, Regno Unito, Norvegia e Turchia in primis.

Lo spettro del veto di Ungheria e Slovacchia La proposta di Ursula von der Leyen viene vista solo come l'inizio della discussione e già diversi Stati membri, oltre a voler capire i dettagli del piano, chiedono più coraggio. La Germania, in particolare, ha ipotizzato deroghe maggiori al Patto di stabilità rispetto a quanto avanzato dalla Commissione. "La consapevolezza che l'Europa debba diventare più autonoma nella gestione della propria sicurezza è ormai condivisa da (quasi) tutti i leader europei. Il cambiamento nella posizione della nuova amministrazione statunitense e il suo dialogo con la Russia hanno creato una nuova dinamica che rende urgente una risposta chiara e coordinata da parte dell’Ue", spiega un alto funzionario dell'Unione. Ungheria e Slovacchia però minacciano di usare il veto per bloccare la parte di conclusioni del vertice che vuole esprimere sostegno, anche militare, a Kiev: il premier ungherese, Viktor Orban, e quello slovacco, Robert Fico, hanno già fatto sapere che non condividono le conclusioni sull'Ucraina in cui viene delineato il principio di 'pace con la forza'. L'alto rappresentante Kaja Kallas ha ad esempio immaginato un piano per fornire in fretta munizioni e missili alle forze armate ucraine con contributi calcolati sulla base del Pil dei vari Paesi: al momento in 16 su 27 si sono detti favorevoli. l nodo dei peacekeeper L'altro tema è quello delle garanzie di sicurezza. Il tema dell'invio dei peacekeeper sarà dunque dibattuto dai leader, senza naturalmente entrare nei dettagli proprio perché al momento è "prematuro", nel quadro di quanto "è realmente possibile ottenere". Poi s'inizierà a discutere di quale potrà essere il ruolo dell'Ue - "finanziario, politico o altro" - nel caso si arrivi davvero alla "tregua e alla missione con gli scarponi sul terreno". Approfondimento Ucraina e Difesa, a Bruxelles il Consiglio Ue delle grandi decisioni