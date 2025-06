Lady D, all'asta diversi abiti e oggetti iconici della Principessa

Oltre 100 pezzi in vendita

In particolare, come sottolinea la Cnn, saranno oltre 100 i pezzi che sono stati dell'ex principessa del Galles – tra cui cappelli, borse e scarpe, oltre a schizzi e lettere manoscritte – la cui vendita è stata descritta da Julien's Auctions come la "più grande collezione" di moda della famiglia reale mai messa all'asta. Intitolata "Princess Diana's Style & A Royal Collection", l'asta procederà attraverso offerte pervenute online in vista di una vendita che si terrà dal vivo al Peninsula di Beverly Hills, in California, alla fine di giugno. Analizzando l’intera collezione proposta, le stime più alte appartengono a due abiti nello specifico. Un abito floreale che Diana indossò in diverse occasioni tra il 1988 e il 1992, anche durante una visita ufficiale in Spagna, e un abito da sera in seta color crema di Catherine Walker, indossato da Lady D durante il suo tour nel Golfo del 1986. Secondo la casa d'aste, entrambi gli abiti dovrebbero raggiungere una cifra compresa tra i 200.000 e i 300.000 dollari. Altri abiti coinvolti nell’asta includono poi un due pezzi color giallo a fiori di Bruce Oldfield, un abito a tubino blu senza maniche di Versace e un abito da sera nero che Diana indossò ad un evento a Londra nel 1981, nel corso della sua prima apparizione ufficiale dopo l'annuncio del suo fidanzamento con l'allora Principe Carlo. Tra gli altri lotti degni di nota figurano una borsa Dior in pelle d'agnello donata a Diana dall'ex first lady francese Bernadette Chirac, e il cappello da arciere in paglia color pesca che indossò per il suo saluto in luna di miele nel 1981.

Le aste del passato

In passato altre aste hanno riguardato abiti di Lady D, spesso venduti a cifre ingenti alle aste, anche durante il corso della sua vita, ricorda ancora la Cnn. Nel 1997, erano stati messi in vendita quasi 80 abiti tramite Christie's, con oltre 3,2 milioni di dollari di ricavato donati per la ricerca sul cancro e l'Aids. L'attuale record d'asta per uno dei suoi abiti è stato stabilito da Julien's Auctions nel 2023, quando l'abito nero e blu di Jacques Azagury che indossò in almeno due impegni pubblici a metà degli anni '80 fu venduto per 1,14 milioni di dollari. "L'eredità della principessa Diana continua a vivere non solo attraverso il suo impegno umanitario, ma anche nell'eleganza senza tempo del suo stile, che continua a ispirare il mondo", ha sottolineato il co-fondatore e direttore esecutivo di Julien's Auctions, Martin Nolan, in un comunicato stampa.