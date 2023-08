Lady Diana aveva un abito da sposa di riserva per le nozze con Carlo

In occasione dell'anniversario del royal wedding dei principi del Galles, la designer Elizabeth Emanuel ha svelato i dettagli del secondo abito bianco realizzato per la sposa nel 1981. La creazione richiama nello stile l'iconico wedding dress della principessa del popolo

La sfortunata unione di Carlo e Diana, che nel 1981 andarono all'altare diventando principi del Galles ed eredi al trono d'Inghilterra, è storia e leggenda insieme ma la breve durata del loro matrimonio non ci impedisce di favoleggiare ancora oggi su quello che considerato il royal wedding più iconico di sempre.

La stilista dell'abito da sposa di Lady Diana è tornata ai giorni delle nozze della sua cliente più celebre per raccontare alcuni retroscena di quei giorni indimenticabili. Per Diana Spencer fu realizzato un abito da sposa di riserva, un secondo abito bianco che sarebbe tornato utile se fossero trapelati in anticipo, prima della cerimonia, i dettagli del primo.

L'abito di riserva (molto diverso dal primo)

Gli spoiler e le indiscrezioni rappresentavano un problema anche nel 1981, quando le notizie venivano date attraverso la carta stampata, la radio e la tv. Pur in assenza di internet e dei social media, Lady Diana dovette occuparsi di un piano B nel caso in cui i giornalisti che le davano la caccia fossero riusciti a scoprire qualcosa sul suo abito da sposa, elemento su cui maggiormente si concentrò l'attenzione dei media e del pubblico in occasione del su matrimonio con l'allora principe Carlo.

Elizabeth Emanuel, stilista britannica classe 1953, ha rivelato a Hello Magazine i piani messi a punto per il guardaroba di Lady Spencer nel suo giorno più importante.

L'abito di riserva, lo "spare dress" - per usare una parola che è diventata familiare anche ai non anglofoni da quando è stato pubblicato Spare, il libro biografico scritto dal principe Harry Windsor, secondogenito di Lady D. - era dello stesso colore di quello che tutti conosciamo, bianco avorio. Confezionato in prezioso taffetà di seta, differiva da quello con cui Diana entrò nella Cattedrale di St. Paul soprattutto per il design delle maniche che non erano a sbuffo e voluminose ma a tre quarti e con bordo smerlato. Differente anche lo stile della gonna che non era "a meringa" ma ampia e con dettagli ricamati sul bordo. Altri ricami, tutti in perle, erano presenti sul corpetto.

Diana, il look per il matrimonio entrato nel mito

Dalla descrizione di Emanuel, che ha fornito a Hello Magazine anche dei bozzetti dell'abito, il wedding dress di riserva di Diana aveva poco in comune con quello indossato nel giorno del matrimonio tranne lo stile della gonna e lo scollo poco pronunciato, a V. Se Diana avesse dovuto rinunciare alla sua prima scelta per il giorno delle sue nozze, avvenute il 29 luglio del 1981, il mondo avrebbe perso l'occasione di ammirare quella che è ritenuta una delle creazioni più rappresentative dello stile reale e degli anni Ottanta.

Confezionato con metri e metri di tulle (per il sottogonna ne furono impiegati novanta!), l'abito di Diana era impreziosito con oltre dieci mila perle cucite a mano e vari pezzi di stoffa antica della famiglia reale che erano stati aggiunti per dare un carico simbolico al tutto.

Entrato immediatamente nel mito per lo stile sontuoso e tuttavia brioso che esprimeva il gusto per la moda del tempo di una sposa appena ventenne, il wedding dress di Lady D. è stato imitato da generazioni di spose che hanno provato a sentirsi come principesse anche solo per un giorno.

Nell'intervista la stilista, oggi settantenne, ha ricordato anche che si sentì svenire alla vista della sposa reale con l'abito completamente sgualcito appena uscita dalla carrozza, incidente di stile praticamente inevitabile viste le dimensioni del vestito e lo spazio ridottissimo del veicolo.

Che fine ha fatto, dunque, l'abito di riserva? La stilista non lo sa, ricorda solo che non fu completato a causa del poco tempo a disposizione ma assicura che prima o poi salterà fuori dai depositi del suo atelier per diventare un altro tassello della storia di Lady D., scomparsa il 31 agosto di ventisei anni fa.



