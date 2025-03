Ucraina, oggi pomeriggio telefonata Trump-Putin per discutere tregua

Dmitri Peskov ha fatto sapere che il colloquio telefonico è previsto oggi tra le 16 e le 18 ora di Mosca, quindi tra le 14 e le 16 italiane. Ieri l’inquilino della Casa Bianca ha ostentato ottimismo affermando che “abbiamo ottime chance di mettere fine a questa guerra", nonostante il leader del Cremlino non abbia ancora sciolto la riserva sul cessate il fuoco di un mese. Zelensky ha accettato l'idea di dover cedere su alcuni punti ma continua a premere per avere rassicurazioni sulla sicurezza a lungo termine

È il giorno dell’attesa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla tregua in Ucraina : il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il colloquio a cui potrebbe seguire, almeno nelle speranze dell’inquilino della Casa Bianca, una dichiarazione di pace. ( IL RACCONTO IN DIRETTA DEL CONFLITTO ). Ieri il tycoon ha ostentato ottimismo affermando che “abbiamo ottime chance di mettere fine a questa guerra", nonostante il leader del Cremlino non abbia ancora sciolto la riserva sul cessate il fuoco di un mese proposto dagli Stati Uniti e già accettato da Volodymyr Zelensky. Anzi, Putin ha finora frenato, delineando una serie di condizioni, tra cui la sospensione del riarmo dell'Ucraina e degli aiuti militari occidentali. "Abbiamo lavorato molto nel weekend", ha spiegato Trump che ha parlato di "progressi" nei negoziati. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha fatto sapere che la telefonata con Washington è prevista oggi tra le 16 e le 18 ora di Mosca, quindi tra le 14 e le 16 italiane.

I nodi da sciogliere verso la pace

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che "siamo a pochi passi" da un accordo, mentre il presidente ha fatto sapere che “parleremo di terre, che come sapete sono molto diverse da come erano prima della guerra, e parleremo di centrali elettriche”, rispondendo a una domanda sulle “concessioni” necessarie per arrivare all'intesa. Proprio questo sembra essere il nodo più difficile da sciogliere: se da una parte Zelensky continua a ribadire che la sovranità e l'integrità del suo Paese non sono negoziabili, dall'altra parte Putin ha posto il ritiro delle truppe di Kiev da tutte e quattro le regioni conquistate militarmente e annesse con la forza - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia - come una condizione per la pace. E poi c'è la questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa ora controllata dalla Russia. È possibile che Trump si riferisse proprio allo strategico impianto quando ha detto di aver "discusso molto con Russia e Ucraina" per "dividere certi asset".

Kiev: “Mosca accetti la tregua senza condizioni”

Intanto, in vista del colloquio tra Putin e Trump, il capo della diplomazia ucraina Andriï Sybiga ha detto che “l’Ucraina ha sostenuto la proposta americana per un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni. Ci aspettiamo che la Russia accetti questa proposta incondizionatamente". Inoltre “è tempo che (la Russia) dimostri se vuole davvero la pace", ha aggiunto in un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri ucraino.