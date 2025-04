Guerrra Ucraina, Lavrov: "Russia pronta a raggiungere un accordo". LIVE

Siamo pronti a raggiungere un accordo, ma ci sono ancora alcuni punti specifici, elementi di questo accordo, che devono essere perfezionati, e siamo impegnati proprio in questo processo. Trump - ha detto ancora Lavrov - è l'unico leader mondiale che ammette la necessità di affrontare le cause profonde della crisi ucraina". "Donald Trump ha ragione ad affermare che Stati Uniti e Russia si stanno muovendo nella giusta direzione per quanto riguarda la risoluzione del conflitto ucraino".

"Il vero ostacolo alla pace è Mosca, non Kiev", dice l'alto rappresentante Ue Kallas. Ieri è tornato a parlare il presidente Usa: "Credo fortemente che Zelensky e Putin vogliano la pace ma devono venire al tavolo dei negoziati. È passato troppo tempo. Ho la mia deadline, dopo la quale le cose andranno diversamente", ha avvertito Trump.

