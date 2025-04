Israele: senza ritorno ostaggi amplieremo operazioni a Gaza. LIVE

"Lo Stato di Israele esprime le sue più sentite condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di Papa Francesco. Che possa riposare in pace". Lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che non si è ancora espresso sulla morte del pontefice. La prima voce israeliana a esprimere le condoglianze dalla parte israeliana era stato il presidente, Isaac Herzog.