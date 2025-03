Ucraina, le condizioni della tregua: la trattativa tra Kiev e Mosca

Sulla questione delle garanzie di sicurezza, Kiev ha di fatto rinunciato alla prospettiva di un'adesione a breve alla Nato. L'unico spiraglio, seppur molto ristretto, per l'Ucraina potrebbe essere quello di rientrare sotto l'ombrello protettivo di una sorta di articolo 5 bis: assistenza dell'Alleanza atlantica in caso di aggressione senza la formale adesione. Un'altra opzione potrebbe essere la presenza americana sul terreno come naturale conseguenza dell'accordo sullo sfruttamento dei minerali. Emerge anche il tema dei peacekeeper, a cui lavora la coalizione dei volonterosi nata su impulso di Londra e Parigi. Mosca invece è contraria a qualunque tipo di presenza militare di Paesi Nato al confine con l'Ucraina. L'unica apertura del Cremlino è per un dispiegamento di osservatori disarmati, verosimilmente sotto egida Onu, con rappresentanti di Paesi non ostili a Mosca (come Brasile, Turchia e Cina)