Guerra Ucraina, Trump: "Domani parlerò con Putin". LIVE

L'Ucraina è al lavoro per preparare la prossima riunione in formato Ramstein del Gruppo di contatto per la difesa ucraina (UDCG) che si svolgerà a Bruxelles. Lo ha detto il presidente Ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale, secondo quanto riporta Kyiv Independent. L'ultimo incontro dell'UDCG in formato Ramstein si è svolto a Bruxelles il 12 febbraio sotto la presidenza del Regno Unito, una posizione precedentemente ricoperta dagli Stati Uniti. Anche se ancora non c'è una data precisa confermata il prossimovertice di Ramstein avrà probabilmente luogo tra fine marzo e inizio aprile.