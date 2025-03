Guerra Ucraina, Ue stabilisce 5 principi per la pace. Ecco quali sono

Introduzione

I 27 capi di Stato e di governo dell'Unione europea al vertice straordinario sulla difesa hanno dato il via libera al piano ReArm proposto da Ursula von der Leyen, e ora serviranno i testi legislativi. "L'Europa affronta un pericolo chiaro, dobbiamo essere in grado di proteggerci", ha detto la presidente della Commissione accanto al leader di Kiev Volodymyr Zelensky e al presidente del Consiglio Antonio Costa. "Sentiamo la vostra vicinanza, siamo contenti di non essere soli", ha ribattuto il presidente ucraino.

Nella dichiarazione a 26 sull'Ucraina del vertice, approvata senza l'ungherese Viktor Orban, sono stati confermati i cinque "principi" in cui gli europei si riconoscono per arrivare a una pace giusta in Ucraina - così come previsto dalle bozze pre summit - alla luce "del nuovo slancio dei negoziati": ecco cosa stabiliscono.