Mattarella: "Presto per parlare di forze italiane in Ucraina"

In una intervista all'emittente giapponese NHK, rispondendo ad una domanda sull'eventuale invio di truppe italiane di peace-keeping in Ucraina, il Capo dello Stato sottolinea come non siano ancora iniziati "negoziati di pace" tali da poter pensare di affrontare un discorso simile. Poi auspica una pace giusta e duratura. Il presidente della Repubblica fa un cenno anche alla questione dell'economia globale, con un riferimento chiaro ai dazi: "Un mondo chiuso è invivibile" ascolta articolo

Troppo presto per parlare di truppe italiane in Ucraina. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista all'emittente giapponese NHK rispondendo ad una domanda sull'eventuale invio di truppe italiane di peace-keeping in Ucraina: "Non siamo ancora a questo punto, non sono neanche iniziati i negoziati di pace. Parlare di quello che avverrà come soluzioni è totalmente fuori dal momento".

Mattarella: in Ucraina la pace sia giusta e duratura Il Capo dello Stato parla poi della ricerca di un accordo di pace: "L'Europa è da tre anni che cerca di indurre la Russia a negoziare e tutti ci auguriamo che sia finalmente disponibile. Ripeto, serve una pace giusta che non crei un omaggio alla prepotenza delle armi (VIDEO) perchè altrimenti si aprirebbe una stagione pericolissima per la vita internazionale. Una soluzione giusta che non sia fragile e transitoria. Basata sulle norme della Carta dell'Onu e che sia accettata dalle due parti". E aggiunge: "Va cercata con convinzione, velocemente, una soluzione di pace che non mortifichi nessuna delle due parti ma che sia giusta perchè sia duratura, perchè una pace basata sulla prepotenza non durerebbe a lungo". Approfondimento Consiglio europeo, approvate conclusioni su Ucraina senza Ungheria