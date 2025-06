Iran-Israele, Teheran lancia Soleimani: missile che buca la difesa

Il missile prende il nome da Qassem Soleimani , ex comandante della forza Quds, l'unità per le operazioni speciali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, ucciso in un attacco statunitense in Iraq nell’agosto del 2020 da un drone statunitense per ordine proprio di Donald Trump. Presentato per la prima volta, nell'agosto del 2020. Lo scorso maggio ha effettuato l’aggiornamento completo.