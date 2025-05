Caso Almasri, fonti dell'esecutivo: il governo invia memoria alla Cpi

A quanto si apprende, è stato spedito alla Corte penale internazionale il documento difensivo. Dopo la proroga concessa, era infatti prevista per martedì la scadenza per l’invio della documentazione ascolta articolo

Il governo ha trasmesso alla Corte penale internazionale dell’Aja la propria memoria difensiva sulla vicenda del mancato trasferimento di Njiiem Almasri, il comandante libico arrestato a Torino il 19 gennaio e rimpatriato appena due giorni dopo. Lo si apprende da fonti dell’esecutivo. L’invio del documento è avvenuto alla vigilia della scadenza della proroga concessa alla stessa autorità italiana per depositare le proprie osservazioni. Lunedì, dopo l'ultima richiesta di rinvio, l'incartamento è stato inviato agli uffici dell'Aja in formato digitale. L'atto, che riassume la posizione dell'esecutivo nell'affaire, è ora all'attenzione dei giudici con base nei Paesi Bassi che, in sostanza, accusano l'Italia di non aver eseguito il mandato d'arresto, di non aver perquisito Almasri, di non aver sequestrato i dispositivi in suo possesso e di aver sperperato denaro pubblico rimpatriandolo a Tripoli a bordo di un aereo dell'intelligence.

Quale era la posizione del ministro Nordio Secondo quando si apprende, non è escluso che nell'incartamento sia stato ribadito quanto affermato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso dell'informativa in Parlamento a febbraio scorso. In sostanza il numero uno di via Arenula aveva sostenuto che l'arresto del generale libico, accusato di crimini contro l'umanità, era avvenuto senza una preventiva consultazione con il ministero, che il mandato della Corte penale internazionale conteneva "gravissime anomalie" e dunque era "radicalmente nullo". In Aula Nordio ha ricordato che è il ministero della Giustizia, secondo la legge 237 del 2012, a curare "in via esclusiva" - recita la norma - i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale. Ma nel caso di specie - è la posizione ribadita dal ministro - via Arenula è stata tagliata fuori fin dall'inizio. Una notizia informale dell'arresto, avvenuto a Torino alle 9.30 del 19 gennaio, spiegò davanti ai parlamentari, "venne trasmessa da un funzionario Interpol a un dirigente del nostro ministero alle 12,37". Solo il giorno dopo, lunedì 20 alle 12.40, il procuratore della Corte d'appello di Roma ha inviato "il complesso carteggio". Ed alle 13.57 l'ambasciatore italiano all'Aja ha trasmesso al ministero la richiesta di arresto. La comunicazione della questura, ha spiegato a febbraio Nordio, "era pervenuta al ministero ad arresto già effettuato e, dunque, senza la preventiva trasmissione della richiesta di arresto a fini estradizionali emessa dalla Cpi al ministro". Leggi anche Caso Almasri, Camera respinge mozione di sfiducia al ministro Nordio