Le dimissioni della sindaca

Episcopo ha comunicato le dimissioni anche ai cittadini con un messaggio su Facebook. "Lascio - ha detto - perché se sei sfiduciata nei numeri di fatto sei sfiduciata nella funzione. Ho sempre detto, sia alle opposizioni sia alla mia maggioranza, che quando avessi avuto contezza che il pavimento sotto i piedi potesse scricchiolare avrei agito di conseguenza perché credo che il valore della dignità umana sia impagabile e impareggiabile rispetto ad ogni altro desiderio".