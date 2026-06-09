Foggia, la sindaca Episcopo (M5S) si dimette: era la prima eletta con il "Campo largo"Politica
La prima cittadina ha lasciato l'incarico dopo il crollo della maggioranza in Consiglio. La crisi è esplosa con la verifica del numero legale e settimane di tensioni nella coalizione Pd-M5S. Ora ha venti giorni per ritirare le dimissioni, altrimenti scatterà lo scioglimento del Consiglio
La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo (Movimento Cinque Stelle) ha firmato la lettera di dimissioni annunciandola in Consiglio comunale durante la seduta dedicata al Bilancio. La decisione arriva in un clima politico molto teso: in aula la maggioranza era quasi del tutto assente, con il solo consigliere Paolo Frattulino tra i banchi della coalizione.
Le dimissioni della sindaca
Episcopo ha comunicato le dimissioni anche ai cittadini con un messaggio su Facebook. "Lascio - ha detto - perché se sei sfiduciata nei numeri di fatto sei sfiduciata nella funzione. Ho sempre detto, sia alle opposizioni sia alla mia maggioranza, che quando avessi avuto contezza che il pavimento sotto i piedi potesse scricchiolare avrei agito di conseguenza perché credo che il valore della dignità umana sia impagabile e impareggiabile rispetto ad ogni altro desiderio".
La crisi di maggioranza
Eletta il 24 ottobre 2023 con l'alleanza di Pd, M5S e forze civiche, prima esperienza amministrativa del "Campo largo" in Italia, Episcopo ha visto progressivamente indebolirsi la sua maggioranza. La situazione è precipitata dopo la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal consigliere di opposizione Giuseppe Mainiero, che ha certificato le difficoltà numeriche della coalizione. Le dimissioni rappresentano un segnale diretto ai partiti del centrosinistra, in particolare Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, impegnati da settimane in una trattativa complessa per ridefinire gli equilibri dell'amministrazione comunale. La legge concede alla sindaca venti giorni per ritirare le dimissioni e tornare in carica. In caso contrario si aprirebbe la strada allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario prefettizio.