Il sindaco uscente Graziano Milia, sostenuto da una coalizione civica del campo largo senza simboli di partito, è stato riconfermato al primo turno. Dei 28 seggi a disposizione in Consiglio, alla maggioranza vanno 17 consiglieri comunali e all’opposizione 11. Ecco tutti i nomi
Le elezioni comunali di Quartu Sant'Elena hanno decretato la vittoria al primo turno di Graziano Milia: sostenuto da una coalizione civica del campo largo senza simboli di partito, il sindaco uscente è stato riconfermato con oltre il 60% delle preferenze. Ecco i risultati definitivi e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.
I risultati definitivi a Quartu Sant'Elena
A scrutinio completato, con un'affluenza alle urne del 48,29%, Graziano Milia ha ottenuto 17.671 voti e il 60,88% delle preferenze. Milia era sostenuto da una coalizione del campo largo con nove liste civiche e senza la presenza di simboli dei partiti di centrosinistra e M5S. Al secondo posto Marco Porcu (centrodestra), che si è fermato al 34,56% con 10.031 voti. Ultimo Roberto Matta (civica Movimento Turismo), con il 4,56% delle preferenze e 1.325 voti.
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Il nuovo Consiglio comunale: i seggi
I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena e il numero di seggi assegnati alle varie liste. Dei 28 posti a disposizione in Consiglio comunale, in base ai dati riportati su Eligendo, alla maggioranza di Milia vanno 17 consiglieri comunali e all’opposizione 11. I nomi dei consiglieri, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale in caso di rinunce o se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.
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I nomi dei consiglieri comunali di maggioranza eletti
Ecco i nomi dei 17 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, divisi per lista:
- Milia Sindaco Q! è la lista più votata e conquista 8 seggi. I candidati più scelti sono: Valeria Piras (949 voti); Stefano Busonera (938); Mauro Ligas (842); Rita Murgioni (706); Massimo Pau (509); Cinzia Carta (483); Elisa Usalla (480); Francesco Piludu (475)
- Polo Civico Uniti In Movimento ottiene 3 seggi. I nomi più votati sono: Tonio Pani (1.223 voti, il più votato nella maggioranza); Romina Angius (1.168); Alessio Casanova (251)
- Patto Democratico Per Quartu Sant'Elena conquista 1 seggio. La candidata più votata è: Barbara Cadoni (546 voti)
- Anche Verdi Sinistra Ajò conquista 1 seggio. Il nome più scelto è: Stefano Secci (470 voti)
- Federalisti Autonomisti Liberaldemocratici ottiene 1 seggio. Il candidato più votato è: Christian Stevelli (226 voti)
- Anche Cittadini Per Flumini E Quartu S. Elena conquista 1 seggio. Il nome più scelto è: Mauro Carreras (180 preferenze)
- Anche Per Quartu ottiene 1 seggio. La candidata con più preferenze è: Marina Del Zompo (146 voti)
- Movimento Civico conquista 1 seggio. Il nome più scelto è: Cenzo Naitana (194 preferenze).
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I nomi dei consiglieri di opposizione eletti
Tra i banchi dell’opposizione, come detto, nel nuovo Consiglio comunale siederanno 11 persone: i due aspiranti sindaci sconfitti, Porcu e Matta, e 9 consiglieri di opposizione della coalizione di Porcu. Ecco i nomi e le liste:
- Marco Porcu, candidato sindaco che ha ottenuto il secondo posto dopo Graziano Milia
- Fratelli d’Italia conquista 4 seggi. I nomi più votati sono: Lucio Torru (870 voti); Michele Pisano (539); Livia Maria Boi (508); Laura Franca Cavagnoli (168)
- Alla lista Sardegna Al Centro 20 20 vanno 3 seggi. I nomi con più preferenze sono: Martino Sarritzu (1.206 voti, il più scelto della coalizione); Dino Cocco (962); Tonino Lobina (419)
- Forza Italia-Ppe ottiene 1 seggio. Il candidato più votato è: Sandro Lai (340 preferenze)
- Anche Riformatori Sardi - Liberal Democratici conquista 1 seggio. Il nome con più preferenze è: Francesco Caredda (358 voti)
- Roberto Matta, candidato sindaco che ha ottenuto il terzo posto.
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