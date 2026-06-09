Il sindaco uscente Graziano Milia, sostenuto da una coalizione civica del campo largo senza simboli di partito, è stato riconfermato al primo turno. Dei 28 seggi a disposizione in Consiglio, alla maggioranza vanno 17 consiglieri comunali e all’opposizione 11. Ecco tutti i nomi ascolta articolo

Le elezioni comunali di Quartu Sant'Elena hanno decretato la vittoria al primo turno di Graziano Milia: sostenuto da una coalizione civica del campo largo senza simboli di partito, il sindaco uscente è stato riconfermato con oltre il 60% delle preferenze. Ecco i risultati definitivi e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.

I risultati definitivi a Quartu Sant'Elena A scrutinio completato, con un'affluenza alle urne del 48,29%, Graziano Milia ha ottenuto 17.671 voti e il 60,88% delle preferenze. Milia era sostenuto da una coalizione del campo largo con nove liste civiche e senza la presenza di simboli dei partiti di centrosinistra e M5S. Al secondo posto Marco Porcu (centrodestra), che si è fermato al 34,56% con 10.031 voti. Ultimo Roberto Matta (civica Movimento Turismo), con il 4,56% delle preferenze e 1.325 voti. Vedi anche Elezioni comunali a Quartu Sant’Elena, Milia rinconfermato sindaco

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena e il numero di seggi assegnati alle varie liste. Dei 28 posti a disposizione in Consiglio comunale, in base ai dati riportati su Eligendo, alla maggioranza di Milia vanno 17 consiglieri comunali e all’opposizione 11. I nomi dei consiglieri, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale in caso di rinunce o se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio. Vedi anche Risultati elezioni comunali in Sardegna, i sindaci eletti al 1° turno

I nomi dei consiglieri comunali di maggioranza eletti Ecco i nomi dei 17 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, divisi per lista: Milia Sindaco Q! è la lista più votata e conquista 8 seggi . I candidati più scelti sono: Valeria Piras (949 voti); Stefano Busonera (938); Mauro Ligas (842); Rita Murgioni (706); Massimo Pau (509); Cinzia Carta (483); Elisa Usalla (480); Francesco Piludu (475)

. I candidati più scelti sono: Valeria Piras (949 voti); Stefano Busonera (938); Mauro Ligas (842); Rita Murgioni (706); Massimo Pau (509); Cinzia Carta (483); Elisa Usalla (480); Francesco Piludu (475) Polo Civico Uniti In Movimento ottiene 3 seggi. I nomi più votati sono: Tonio Pani (1.223 voti, il più votato nella maggioranza); Romina Angius (1.168); Alessio Casanova (251)

I nomi più votati sono: Tonio Pani (1.223 voti, il più votato nella maggioranza); Romina Angius (1.168); Alessio Casanova (251) Patto Democratico Per Quartu Sant'Elena conquista 1 seggio . La candidata più votata è: Barbara Cadoni (546 voti)

. La candidata più votata è: Barbara Cadoni (546 voti) Anche Verdi Sinistra Ajò conquista 1 seggio. Il nome più scelto è: Stefano Secci (470 voti)

Il nome più scelto è: Stefano Secci (470 voti) Federalisti Autonomisti Liberaldemocratici ottiene 1 seggio. Il candidato più votato è: Christian Stevelli (226 voti)

Anche Cittadini Per Flumini E Quartu S. Elena conquista 1 seggio . Il nome più scelto è: Mauro Carreras (180 preferenze)

. Il nome più scelto è: Mauro Carreras (180 preferenze) Anche Per Quartu ottiene 1 seggio . La candidata con più preferenze è: Marina Del Zompo (146 voti)

. La candidata con più preferenze è: Marina Del Zompo (146 voti) Movimento Civico conquista 1 seggio. Il nome più scelto è: Cenzo Naitana (194 preferenze). Vedi anche Comunali, sfida ballottaggi finisce 3 a 3. In Sardegna vince stabilità