Caso Almasri, alla Camera il dibattito su mozione di sfiducia a Nordio

Nell’Aula di Montecitorio è in corso il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia in merito al caso Almasri. La mozione non è appoggiata da Azione. Il Guardasigilli nella replica: accuse opposizione “ricordano inquisizione”. Attesa per il voto

Alla Camera è in corso il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al caso Almasri , il generale libico inizialmente arrestato in Italia perché ricercato dalla Corte penale internazionale e poi liberato e riportato in patria . La mozione non è appoggiata da Azione, che ha annunciato l'uscita dall'Aula al momento del voto. Dopo le repliche del ministro, si procede con le dichiarazioni di voto e il voto sulla mozione di sfiducia.

Nordio: accuse opposizione “ricordano inquisizione”

Nel suo intervento di replica alla mozione di sfiducia proposta dall'opposizione, Nordio ha detto: “Le osservazioni dell'opposizione ricordano i libelli dell'inquisizione dei secoli scorsi, mancano solo l'accusa finale di simonia e bestemmia e siamo a posto”. Si è parlato del “numero dei suicidi in carcere, del sovraffollamento carcerario, dei magistrati fuori ruolo, del panpenalismo, della salute nelle carceri, della crociata contro le intercettazioni, del dossieraggio dei parlamentari” e cosi' via, ha aggiunto il ministro. E ancora: “Giachetti è rimasto deluso della denuncia da lui avanzata contro di me come concorrente del reato per i suicidi in carcere, che non ha avuto seguito. Quando scatta la responsabilità del ministro per i suicidi, per quale numero? Se anche solo uno dei suicidi fosse stato imputabile al ministro della Giustizia, avremmo avuto tutta una serie di processi. La spada della giustizia è una spada senza impugnatura, che ferisce anche chi la brandeggia in modo improprio e come in questo caso ferisce anche chi la usa, soprattutto sempre se si cerca di giursidizionalizzare qualsiasi scontro politico".