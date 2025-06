2 giugno 2025, gli eventi in programma per la Festa della Repubblica

Lunedì le celebrazioni hanno inizio con l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e dall’omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle massime cariche dello Stato. Mattarella riceve poi, in via di San Gregorio (tra il Colosseo e il Circo Massimo) i reparti schierati per la tradizionale parata che dal 1948 si svolge lungo via dei Fori Imperiali. La parata coinvolge tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari. Uno degli appuntamenti più attesi del 2 giugno è poi lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Le Frecce contano il numero maggiore di aerei a reazione in una squadra militare di esibizione acrobatica, con il numero record di 10, raggiunto a Rimini il 18 giugno 2022.

A Firenze musica con il Next Generation Fest

Un 2 giugno anche in musica. Ambra Angiolini, Andrea Delogu, Virginia Montemaggi e Margherita Vicario sono alcuni dei tanti ospiti, oltre 60, che lunedì calcheranno il palco della quarta edizione del Next Generation Fest al Teatro del Maggio di Firenze, l'evento della Generazione Z e Alfa più grande d'Italia. La Festa della Repubblica sarà all'insegna di ragazze e ragazzi, che hanno risposto in migliaia alla chiamata di Regione Toscana e Giovanisì. Personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, porteranno la loro esperienza tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 21. Tra le ultime adesioni, si spiega in una nota, quella di Margherita Vicario, artista poliedrica, cantautrice, attrice e regista. Il suo nome si aggiunge a quelli di Ambra Angiolini, Andrea Delogu, Mida. Della squadra faranno parte anche Veronica Lucchesi del progetto La Rappresentante di Lista, Sarah Toscano, i Punkcake e Francamente, Luca Ward e Marco "Monty" Montemagno, Pierluigi Collina e Marcello Albergoni, Antonino Tamburello e Martin Castrogiovanni. In apertura gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di Bernard Dika, portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì e ideatore del Next Generation Fest. "La forza dell'entusiasmo e del protagonismo delle giovani generazioni sarà il modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione - osserva Giani -. Daremo vita ad una nuova grande giornata di confronto e di ascolto per ribadire ancora una volta che le giovani generazioni sono costruttrici di comunità e devono essere sempre più protagoniste nel nostro presente e per il nostro futuro". "Il Next Generation Fest - sottolinea Bernard Dika - è la voce di una generazione che vuole esserci, contare e incidere. Una generazione che non vuole aspettare il cambiamento, ma guidarlo. Come i tanti giovani partigiani nella Resistenza che lottarono per la libertà e la Repubblica, anche per questo abbiamo scelto il 2 giugno".