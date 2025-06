Mattarella a Prefetti per 2 giugno: "In Costituzione valori condivisi"

Il capo dello Stato, in occasione della Festa della Repubblica che si festeggia domani, ricorda: "Il compito di attuare in concreto gli ideali costituzionali, di renderli vivi nella società quale costante criterio ispiratore delle scelte, è una missione mai esaurita"

"Il compito di attuare in concreto gli ideali costituzionali, di renderli vivi nella società quale costante criterio ispiratore delle scelte, è una missione mai esaurita". Queste le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, contenute in un messaggio ai Prefetti d'Italia pubblicato oggi, 1 giugno. Ricordando il referendum del 2 giugno 1946, Mattarella sottolinea come "quel patto tra popolo e istituzioni, fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà, ispirato alla centralità della dignità umana e del lavoro, seppe realizzare, con il concorso di posizioni e culture plurali, una sintesi di valori condivisi e avviare la ricostruzione e il rilancio sociale ed economico dell’Italia". Senza dimenticare il ruolo dei singoli: "La Costituzione affida, a ciascun cittadino, la responsabilità di concorrere alla coesione sociale del Paese".