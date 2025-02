Almasri, governo in Aula dopo polemiche: informativa Nordio-Piantedosi

"Il governo non scappa dal Parlamento, non c'era nessuna volontà dilatoria", l'informativa non sarà tenuta dalla premier Giorgia Meloni ma da "due ministri molto importanti, che quindi sono in grado di dare le risposte adeguate", ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. È servito, ha aggiunto, "un approfondimento su ciò che si doveva dire" in seguito "a un fatto nuovo rilevante" (l'iscrizione nel registro degli indagati di mezzo governo).

La reazione delle opposizioni

Secondo il M5s, avere in Aula i titolari di Giustizia e Interni dimostra che "l'opposizione dura paga", ma anche che "la premier Meloni si nasconde". E il Pd ha rincarato la dose: "Non capiamo perché se Nordio e Piantedosi possono riferire in Aula, non possa farlo direttamente la premier". Il no iniziale alla diretta tv alla Camera era stato contestato duramente da tutta la minoranza parlamentare: "Grave impedire ai cittadini di ascoltare in diretta la versione del governo. Evidentemente non ne sono convinti neanche loro", è stato l'attacco del segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Evidentemente cercano di essere omertosi fino alla fine", le parole di Davide Faraone di Iv. Questa scelta avrebbe negato un possibile palcoscenico a leader di opposizione come Elly Schlein e Giuseppe Conte. Così i capigruppo di Pd, M5s, Avs, Azione, Iv e +E ieri hanno scritto al presidente Lorenzo Fontana per rivendicare lo stesso diritto accordato a Palazzo Madama: "Riteniamo che non ci siano motivazioni plausibili per prevedere modalità differenti di dibattito parlamentare tra le due Camere" su "una vicenda tanto grave e rilevante per il Paese". Fontana si è incaricato della mediazione con la maggioranza, che inizialmente si era opposta per via del clima di scontro aperto con le opposizioni, poi è arrivata l'unanimità necessaria al via libera.