Meloni: "Il Fisco deve aiutare e non opprimere"

La premier è intervenuta all'evento a La Nuvola di Roma. "Voi commercialisti svolgete un ruolo essenziale per il buon funzionamento della macchina fiscale e tributaria, il punto di connessione fra stato e cittadini, fra l'amministrazione e le famiglie o le imprese", ha detto Meloni

"Sono sempre stata convinta che il mondo delle professioni sia una parte fondamentale, insostituibile di questa nazione, e in questo contesto voi commercialisti svolgete un ruolo essenziale per il buon funzionamento della macchina fiscale e tributaria, il punto di connessione fra stato e cittadini, fra l'amministrazione e le famiglie o le imprese". Così Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento agli Stati generali dei Commercialisti. La premier è arrivata alla Nuvola di Roma accolta da un lungo applauso ed è salita sul palco con il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti, Elbano De Nuccio. "Non era previsto ma all'ultimo, in un'agenda impossibile, ho pensato che non potevo mancare, anche solo per un breve saluto".

Fisco biglietto da visita di uno Stato "Il fisco - ha proseguito la premier - è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga". Per la premier lo Stato deve usare le risorse "con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni".