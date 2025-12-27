Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge

Il via libera del Senato

A Palazzo Madama i sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il ddl, a prima firma di Tommaso Foti quando era capogruppo di Fdi alla Camera, ha ricevuto il sì di Montecitorio nei mesi scorsi. Nelle intenzioni della maggioranza, il provvedimento vuole contrastare la cosiddetta "firmite", vale a dire la paura della firma da parte degli amministratori pubblici. In mattinata le opposizioni hanno presentato a Palazzo Madama una pregiudiziale di non passaggio al voto sul ddl: a illustrarla sono stati Roberto Cataldi (M5s), Peppe De Cristofaro (Avs) e Dario Parrini (Pd). La critica rivolta al ddl è che esso voglia limitare i controlli sugli sprechi e le scorrettezze degli amministratori pubblici. E che sia una "rivalsa" contro la Corte dei Conti per la recente bocciatura del procedimento governativo sul Ponte sullo Stretto. L’Aula ha poi respinto la pregiudiziale presentata dalle opposizioni (i sì sono stati 49, i no 99, un senatore si è astenuto) e si è passati alla discussione generale e poi al voto che ha dato il via libera definitivo alla riforma.