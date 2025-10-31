Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera al progetto. Il governo Meloni attende ora le motivazioni e ha promesso che risponderà punto su punto ai rilievi. Ma quali potrebbero essere i dubbi della Corte? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 30 ottobre 2025

