Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

Ponte sullo Stretto

Ponte sullo Stretto, da costi a Ue: i nodi da sciogliere dopo stop della Corte dei Conti

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera al progetto. Il governo Meloni attende ora le motivazioni e ha promesso che risponderà punto su punto ai rilievi. Ma quali potrebbero essere i dubbi della Corte? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 30 ottobre 2025

    Financial Times: "Cancellato vertice Trump-Putin a Budapest". LIVE

    L'annullamento è stato deciso dopo una tesa telefonata tra capi della diplomazia dei due...

    Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE

    La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar...

    Riforma Giustizia, scontro dopo via libera. Ora si pensa al referendum

    Il giorno dopo l'ok definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la...

    La protesta con dei cartelli da parte dei senatori dell opposizione durante il voto finale in Senato sul ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, Roma, 30 ottobre 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI