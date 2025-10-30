Ponte Stretto di Messina, tutti i numeri: dalla struttura ai costi

Introduzione

I valori di struttura e capacità del Ponte, destinato a collegare Sicilia e Calabria, e i suoi costi, sia di realizzazione che di manutenzione, evidenziano come sia molto di più di una semplice infrastruttura e possa rappresentare un’occasione sia per il Mezzogiorno che per l'intero Paese. A evidenziarlo c'è anche un dato di Open Economics, che sottolinea come l’impatto dell'opera sul Pil italiano potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di euro. Il progetto definitivo era già stato approvato dal Cipess, ma la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera, complicando di fatto così l’intera operazione e facendo esplodere la polemica politica.