Ponte sullo Stretto, governo si riunisce dopo stop Corte dei Conti

Riunione d’urgenza a Palazzo Chigi PER il Ponte sullo Stretto di Messina, all’indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, primo promotore del Ponte, in mattinata si è confrontato “con tecnici, manager e uffici” del suo dicastero, con l'obiettivo di “trovare una soluzione per far partire i lavori”. Il leader della Lega, si legge in una nota, “è determinato“ a farcela. L’ipotesi più papabile è che si torni in Consiglio dei ministri per approvare nuovamente il progetto, segnalandolo come di “interesse pubblico di rilevanza superiore” e quindi da eseguire comunque. Dal governo si leva un nuovo coro di accuse contro il sistema giudiziario. “Ennesimo atto di invasione dei giudici. Ma non ci fermeranno, le riforme della giustizia e della Corte dei Conti saranno la risposta”, attacca la premier Giorgia Meloni. Risponde la magistratura contabile: "Ci siamo espressi su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte, senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera".

Salvini: "Disperata invasione di campo di casta giudiziaria"

Anche Salvini è tornato a scagliarsi – durissimo - contro la magistratura, questa volta quella contabile della Corte dei Conti, parlando di una “casta giudiziaria che vede il crollo del suo potere e del suo impero” e che quindi si muove con “disperate invasioni di campo". In un'intervista al Corriere della Sera, il vicepremier, dicendosi non sorpreso della decisione, continua: “Il problema è che la scelta sul Ponte non è uno sgarbo alla Lega ma a tutti gli italiani. Lo fanno contro tutti. È un progetto a cui hanno lavorato 21 università italiane. Ventuno. Studi di progettazione di mezzo mondo, i migliori, dalla Danimarca al Giappone. Un progetto che desta una curiosità enorme a livello globale. È un progetto sostenuto dall'Europa: il commissario di oggi e il suo predecessore sono entrambi assolutamente favorevoli a quest'opera. E ora, vediamo una scelta dal sapore politico e pochissimo tecnico. Pensano di fermare questo progetto? Si sbagliano, e di grosso...". Quali saranno dunque le prossime mosse? "La mia proposta è quella di tornare in Consiglio dei ministri e approvare di nuovo il progetto. E poi lo approverà il Parlamento. Ripeto, qui c'è dentro l'università italiana, c'è dentro l'Italia. Dovrebbero tutti farsi dire di no da un mini sistema di potere? Qui ci sono in ballo miliardi, ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende pronte a partire. Fermarci è un'assurdità".