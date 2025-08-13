Qual è il vero impatto ambientale del ponte sullo Stretto

Greenpeace, Legambiente e Wwf hanno presentato un reclamo all'Ue e denunciano che a rischio sono centinaia di specie di uccelli e di pesci. Cambierebbero le proprie rotte migratorie o morirebbero andando a sbattere sull’infrastruttura. Ma il calo della biodiversità, tra Sicilia e Calabria, danneggerebbe anche le attività umane. Su tutte, pesca e agricoltura