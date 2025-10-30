Ponte sullo Stretto, Webuild assume personale: le figure ricercate

Ponte sullo Stretto, Webuild assume personale: figure ricercate e come candidarsiEconomia
Introduzione
Sono già migliaia le candidature ricevute da Webuild dopo l’apertura delle selezioni per le assunzioni legate alla costruzione del Ponte sullo Stretto: si cercano soprattutto profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink, il consorzio guidato proprio da Webuild incaricato della costruzione del ponte. Come spiega la società, l'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle competenze e occupazione qualificata, con l'obiettivo di formare una squadra pronta ad affrontare una delle sfide infrastrutturali più ambiziose del Paese
Quello che devi sapere
I profili richiesti
Ma quali sono i profili richiesti? Webuild è alla ricerca di assistenti di cantiere, responsabili del controllo qualità, figure nell’ambito finanziario e assicurativo, buyer, planner e addetti alle risorse umane. Sono previste anche nuove assunzioni di ispettori, suddivisi per competenza: alcuni dedicati alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, altri al monitoraggio ambientale e altri ancora al controllo qualità. Non mancano, infine, opportunità per ruoli direzionali e di audit, come internal audit manager, internal audit analyst, compliance analyst e compliance manager, destinati a rafforzare i processi di verifica e trasparenza aziendale. Richiesti titoli di studio pertinenti, abilitazioni professionali ed esperienze documentate nel settore di riferimento così come attitudine al lavoro di squadra, capacità relazionali e propensione alla collaborazione, elementi ritenuti fondamentali per operare in contesti complessi come quelli infrastrutturali.
Per approfondire: Ponte sullo Stretto di Messina, la storia del progetto
Chi desidera candidarsi
Chi desidera candidarsi deve creare un profilo personale sul portale ufficiale webuildgroup.it e accedere alla sezione “Candidati ora”.
Per consultare nello specifico le posizioni relative al Ponte sullo Stretto di Messina e inviare la propria candidatura bisogna recarsi sulla pagina specifica https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink. Per visualizzare invece tutte le opportunità di lavoro offerte da Webuild, occorre seguire il percorso “Carriere”, poi “Unisciti a noi” e anche “Posizioni aperte”, dove sono elencati i profili attivi in Italia e all’estero.
Per approfondire: Ponte sullo Stretto tra le spese militari Nato: arriva il "no" degli Usa
La nota di Webuild
Webuild nella nota ricorda che il Ponte è "un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese". "Per supportare la realizzazione di questo progetto Webuild fa perno sul sistema di scuole di "Cantiere Lavoro Italia" che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità".
Cos’è il programma “Cantiere Lavoro Italia”
Il programma "Cantiere Lavoro Italia" è stato lanciato nel 2023 e ad oggi - scrive Webuild - ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati: ha l'obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri".
Le attività di Webuild nel Mezzogiorno d'Italia
La società ricorda anche le altre attività già avviate nel Mezzogiorno. "Nel Sud Italia, Webuild in collaborazione con le Scuole Edili ha costruito una rete solida e capillare di centri formativi per preparare le nuove generazioni alle sfide delle grandi infrastrutture complesse: dalle scuole di cantiere in Calabria per la formazione specializzata di operai e staff, al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino (Foggia) in Puglia, che rappresentano un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche nel territorio. In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (Catania), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana, è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato. Dotato di simulatori TBM e macchinari all'avanguardia, il centro offre un'esperienza formativa completa, grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni". In linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha inoltre promosso numerose iniziative per attrarre nuovi candidati: collaborazioni con scuole e università, recruiting day e attività di orientamento sul territorio. Un investimento concreto nelle persone, per costruire insieme il futuro delle infrastrutture italiane.
Ciucci (Webuild): “Più posti possibili in Calabria e Sicilia”
L'avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del contraente generale Eurolink - Webuild è un "concreto risultato legato allo stato di avanzamento dell'opera, ormai pronta a partire", ha dichiarato l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. "Abbiamo sempre affrontato con serietà e impegno il tema dell'occupazione e della formazione, testimoniando l'effettiva volontà di fare del ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio. Il nostro obiettivo, condiviso con il contrente generale, secondo gli indirizzi e auspici del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un'opera del territorio per il territorio".
Per approfondire: Ponte Stretto, Corte dei Conti chiede chiarimenti. Pd: “Bocciatura”, Mit: “Interlocuzione”