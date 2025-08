Ponte sullo Stretto di Messina, la storia del progetto

8/8

Il Cda della società Stretto di Messina ha esaminato e approvato il 29 luglio 2025, gli ultimi documenti per il Cipess che darà così il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Si tratta, nel dettaglio, di atti aggiuntivi ai contratti per la realizzazione. Il costo stimato è di 13.5 miliardi, per un totale di 36mila posti di lavoro fino al 2032 ed un contributo per il Pil pari a 23 miliardi in 8 anni di cantiere

Ponte sullo Stretto di Messina, ok del Cda al progetto definitivo