Ponte sullo Stretto, Salini: potremmo iniziare il cantiere in 6 mesi

«Un gruppo come il nostro [...] potrebbe fare del ponte (sullo Stretto) non solo la vetrina per il paese, ma anche quel collegamento che serve alla Sicilia e a tutto il paese per rendere credibile l'alta velocità al Sud». Lo ha detto a Sky TG24 Business Pietro Salini, Amministratore Delegato del Gruppo Webuild. «Noi siamo pronti, in sei mesi potremmo aprire i cantieri e assumere le persone» ha aggiunto. Guarda il video per ascoltare una parte dell'intervista.

Ospiti a Sky TG24 Business sono stati anche Maurizio Esentato, Ceo e Co-fondatore di Classis Capital Sim, e Gianluca Timpone, commercialista. Clicca qui per vedere la puntata integrale.