Nel mondo della politica, è contraria all’idea del tunnel Italia Viva. Anche dentro Forza Italia si liquida il tunnel come una "boutade" agostana o un "modo elegante per dire che questo governo non ha intenzione di affrontare in modo serio il dossier". Voci contrarie anche dalla Sicilia. "Volendo pensare male si può credere che il tunnel sia una comoda trovata per mettere a tacere" chi chiede il ponte e "rinviare il tavolo di confronto", ha detto il governatore Musumeci. Mentre il sindaco di Messina de Luca ha bollato tutto come "un'ennesima sciocchezza"