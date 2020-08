Ponte Stretto Messina, Conte: "Penso a un tunnel sottomarino". VIDEO

"Io non posso dire 'Faremo il ponte', perché non ci sono i presupposti per realizzare un ponte. Dobbiamo prima a realizzare l'alta velocità di rete fino a Reggio Calabria e poi in tutta la Sicilia. Ma sicuramente dobbiamo porci il problema di questo collegamento". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in un convegno che si è svolto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

"Dobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria

"Nel mondo ci sono dei miracoli di ingegneria", ha affermato il presidente del consiglio. "Ne abbiamo realizzato uno che tutto il mondo ci sta invidiando. È a Genova; poco più di un anno. Quel ponte, quando vi capiterà di visitarlo, è un ponte aperto che si libra sul mare, guarda il mare, un ponte bellissimo. È un miracolo di ingegneria. Ecco, sullo Stretto dobbiamo pensare - ha concluso Conte -, quando si realizzano le condizioni, a un miracolo di ingegneria. Dovrà essere una struttura ecosostenibile, leggera, dovrà essere una struttura che potrà sostenere, assolutamente compatibile con i territori, tutelare l'ambiente, se del caso anche sottomarina. Perché no? Ci stiamo pensando. Tutte le ipotesi sono aperte, ma lo faremo a tempo debito".