Garlasco, battaglia sull'impronta 33: "Possibili tracce biologiche"

l legali di Alberto Stasi depositeranno la prossima settimana una consulenza "al fine di evidenziare una possibile traccia biologia" nell'impronta attribuita ad Andrea Sempio e ritrovata non lontano dal corpo di Chiara Poggi. Spiragli anche sull'impronta digitale numero 10, un dito di una presunta "mano sporca" lasciata dall'assassino quando è fuggito: gli esami avverranno nell'ambito dell'incidente probatorio che comincerà il prossimo 17 giugno

Le indagini sul delitto di Garlasco si stanno concentrando sull'impronta numero 33, quella attribuita ad Andrea Sempio e individuata sul muro delle scale non molto lontano da dove fu trovato, il 13 agosto 2007, il corpo di Chiara Poggi. "La prossima settimana depositeremo una consulenza finalizzata a evidenziare una possibile traccia biologica nell'impronta", ha fatto sapere l'avvocato Antonio De Rensis, che con la collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi. Mentre gli investigatori hanno ultimato la raccolta di testimonianze degli amici di Sempio, "non sarebbe imminente" una convocazione come testi delle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Poggi. Il momento cruciale dell'inchiesta, al momento, rimane quello del prossimo 17 giugno, quando comincerà l'incidente probatorio sui reperti mai analizzati o riconsiderati ora con tecniche più sofisticate rispetto a quelle di quasi 18 anni fa.

Andrea Sempio e l'impronta numero 33 a lui attribuita - ©Ansa

La storia dell'impronta n. 33 Secondo i consulenti di Stasi, l'allora fidanzato della 26enne che sta ormai finendo di scontare 16 anni per l'omicidio, ritengono sia possibile estrapolare del materiale biologico dall'impronta 33, e quindi capire se ci sia o meno sangue di Chiara. La consulenza sarà depositata nei prossimi giorni ai pm di Pavia nell'indagine a carico di Sempio, amico del fratello della vittima. Gli inquirenti stanno cercando negli archivi, in particolare del Ris di Parma, l'intonaco grattato con un bisturi sterile ai tempi dei rilievi: allora le analisi sull'impronta furono senza esito, mentre ora potrebbero fornire risultati stando agli esperti incaricati dai legali di Stasi. Nel 2007 la traccia fu trattata con ninidrina, sostanza che, reagendo, aveva dato all'impronta una colorazione particolare a causa della rilevazione di amminoacidi presenti nel sudore e nel sangue. In questi anni, con i progressi nel campo delle tecniche scientifiche forensi, qualora il reperto venga recuperato, sono amplificate le possibilità di arrivare conclusioni che consentano di arrivare a nuovi dettagli.

L'impronta digitale n. 10 Potrebbero aprire spiragli anche gli esami sull'impronta digitale numero 10, quella repertata sulla parte interna della porta di casa Poggi, che avverranno nell'ambito dell'incidente probatorio che comincerà il prossimo 17 giugno. Si tratta di un dito di una presunta "mano sporca" lasciata dall'assassino quando è fuggito: con i kit attualmente in commercio, si può stabilire se ci siano tracce ematiche riconducibili a Chiara e magari anche a qualche ulteriore profilo maschile. È già stato escluso che quell'impronta appartenga a Sempio o Stasi.