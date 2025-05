Garlasco, madre Alberto Stasi: "Vorrei incontrare la mamma di Chiara"

Il nuovo sospettato e l'ipotesi di errore giudiziario

Un errore così grave "non me lo spiego, davvero mi sembra incredibile. Credo che questa domanda vada fatta a chi ha condannato mio figlio. Alberto si è sempre dichiarato innocente e adesso la verità sta finalmente venendo a galla", una verità di cui la madre non ha mai dubitato "neppure per un minuto". La signora Stasi non parla del nuovo sospettato: "Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo, assolutamente". All’epoca del delitto il capo del Ris Luciano Garofano ritenne non utilizzabile l’impronta repertata con il numero 33, e oggi fa parte del collegio difensivo di Andrea Sempio. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi della madre di Alberto. "Certo che ci ho fatto caso, lo so bene. È la solita compagnia. Tutti uniti, da sempre, contro mio figlio Alberto. È stata un'indagine in una sola direzione, fin dall'inizio. Non so perché sia andata così, ma questo è quello che è successo".