Delitto Garlasco, dall'impronta alle telefonate: gli indizi su Sempio

L'impronta repertata vicino a quella del fratello di Chiara

È in base a questa deduzione, corredata da altri elementi, che sono stati convocati dai pubblici ministeri in contemporanea ma in audizioni separate Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi. Mentre il primo non si è presentato per via di una questione procedurale, gli altri due, uno testimone assistito e l'altro persona informata sui fatti, hanno risposto alle domande dalle quali è spuntato quello che si ritiene più di un indizio e che collocherebbe Sempio sulla scena del crimine. Va detto però, nell'ottica di un ragionamento difensivo, che era uno degli adolescenti, poco più che maggiorenni, che frequentava la casa di via Pascoli: pure lui saliva in stanza di Chiara e utilizzava il computer, e non si esclude possa anche essere sceso in taverna o andato nel bagno vicino. Tant'è che la manata che una consulenza disposta dalla Procura riconduce diritto a lui è stata repertata non molto lontano, non solo da tracce lasciate da investigatori durante i rilievi, ma anche dall'impronta digitale di un pollice del fratello di Chiara, il quale il giorno del delitto era in montagna con i genitori.

Tre chiamate sospette al numero fisso di casa Poggi

Accanto a questa, altri sono gli elementi raccolti e che fanno sospettare di Sempio, sebbene lui abbia sempre proclamato la sua innocenza. Si inizia dal Dna estrapolato dalle unghie di Chiara, un tempo 'anonimo' e che le analisi effettuate gli scorsi due anni, sia da parte della difesa di Stasi sia da parte dei pm , attribuiscono a lui. Su quel profilo ci saranno nuovi esami nell'ambito di un incidente probatorio disposto dal gip pavese Daniela Garlaschelli, che riguarderà anche l'impronta del suo palmo. Poi ci sono le tre chiamate sospette al telefono fisso di casa Poggi giustificate dall'amico di Marco Poggi come tentativi di contattare il fratello di Chiara perché non ricordava se fosse o meno già partito per le vacanze in Trentino. E le presunte incongruenze sullo scontrino del parcheggio a Vigevano del 13 agosto 2007 e consegnato agli inquirenti un anno dopo, quasi volesse precostituirsi un alibi. Tutti indizi messi in fila che quindi hanno portato ad accusare Andrea Sempio su cui, nel tentativo di capire il coinvolgimento, dovrebbe essere tracciato un profili dagli esperti del Racis.