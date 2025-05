Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 maggio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, la minaccia di Trump di imporre dazi al 50% all'Ue a partire da giugno. Crollano le borse, Bruxelles si dice pronta a reagire alle mosse del tycoon. Moody's conferma il rating italiano e alza l'outlook da stabile a positivo. Guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov chiude ai negoziati in Vaticano. Giallo di Garlasco, battaglia sull'impronta di Andrea Sempio: "Possibili tracce di sangue". Calcio, il Napoli vince lo Scudetto per la quarta volta nella sua storia