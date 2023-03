1/10 ©Ansa

“È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto dell'Italia e all'Europa”. Parola di Matteo Salvini: il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha rilanciato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. “Aveva iniziato Berlusconi, poi vari governi avevano bloccato il progetto e adesso l’esecutivo di centrodestra porta a termine quel progetto, per iniziare i lavori l'anno prossimo”, ha detto Salvini

Ponte sullo Stretto di Messina, approvato il decreto: cosa prevede