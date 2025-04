Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile: la rassegna stampa

I giorni decisivi per la tregua in Ucraina, soprattutto dopo l'incontro Trump - Zelensky a San Pietro, il futuro della Chiesa con l'avvicinarsi del Conclave, la folla di fedeli che ha fatto visita alla tomba di Papa Francesco, la sparatoria di Monreale e i risultati del campionato di calcio. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola