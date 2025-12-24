Avellino, nel presepe di don Vitaliano Della Sala Gesù è una bambina

"Gesù Bambin@ - spiega il parroco - oggi si incarnerebbe nelle bambine e nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". E vuole essere anche un richiamo per indicare ai teologi "la strada che non discrimini più le donne che chiedono di poter essere preti"
Una rappresentazione natalizia inedita: sarà una bambina a nascere quest'anno nella grotta del presepe allestito da don Vitaliano Della Sala nella chiesa di Capocastello a Mercogliano, in provincia di Avellino. "Gesù Bambin@ - spiega il parroco noto per le sue posizioni no global - perché oggi si incarnerebbe nelle bambine e nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". La statuina, ha spiegato don Vitaliano, vuole essere anche un richiamo "per indicare, anche ai teologi per i quali solo i maschi possono essere chiamati al presbiterato, la strada che non discrimini più le donne che chiedono di poter essere preti".
Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito sulle barche nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico passando ancora per la Natività in sabbia ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, a Jesolo, e per quella realizzata con 17mila lampadine sulla collina di Manarola, nelle Cinque Terre. Dall'Emilia Romagna alla Basilicata, ecco i presepi più suggestivi del Bel Paese a cura di Costanza Ruggeri