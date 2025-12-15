Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia

Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito sulle barche nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico passando ancora per la Natività in sabbia ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, a Jesolo, e per quella realizzata con 17mila lampadine sulla collina di Manarola, nelle Cinque Terre. Dall'Emilia Romagna alla Basilicata, ecco i presepi più suggestivi del Bel Paese
a cura di Costanza Ruggeri
- E’ considerato il presepe più antico conosciuto al mondo. Scolpito su tronchi di tiglio e olmo da un artista sconosciuto si trova nella Basilica di Santo Stefano, a Bologna, per secoli importante tappa nei percorsi dei pellegrini che si recavano verso i più famosi luoghi di culto. Risalente al XIII secolo, questo presepe è conosciuto come l'Adorazione dei Magi
- Nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico, in Riviera Romagnola, prende vita ogni anno un presepe davvero unico: le tradizionali figure della Natività trovano posto sulle barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria. Scolpite a mano, le statue sono realizzate in legno di cirmolo e arricchite con abiti in tela e drappeggi di rete metallica
- Sulla spiaggia di Jesolo si materializza dal 2002 una Natività scolpita con la sabbia a grandezza naturale. L'edizione 2025 di Jesolo Sand Nativity sarà ispirata al Cantico delle creature, testo di San Francesco d’Assisi di cui proprio quest’anno si celebrano gli 800 anni. Le sculture saranno 12 tra cui un grande lupo realizzato dal direttore artistico David Ducharme
- La tradizione racconta che il primo presepio sia nato dal desiderio di San Francesco d’Assisi di rappresentare la Natività nella sua semplice autenticità. Per la prima volta quest'anno, Assisi ospiterà una collezione di presepi provenienti da ogni angolo del mondo: Il pezzo forte dell’esposizione satà il monumentale Presepe Siciliano di Angela Tripi lungo 8 metri
- Annoverato tra i presepi più grandi del mondo, il Presepe di Manarola si estende per circa 4.000 metri quadrati sulla collina di Tre Croci. Per la sua realizzazione vengono utilizzati quasi 8 chilometri di cavi elettrici e 17.000 lampadine. I personaggi sono realizzati con materiali riciclati e le migliaia di luci sono alimentate da generatori fotovoltaici
- Dal 6 dicembre al 6 gennaio il centro storico di Massa Martana, in provincia di Perugia. ospiterà il Presepe di ghiaccio che quest'anno renderà omaggio a san Carlo Acutis, nell’anno della sua canonizzazione. Le sculture occuperanno oltre dieci metri quadrati e saranno realizzate con 30 quintali di ghiaccio scolpito, mantenuto a una temperatura di –17°C per l’intera durata dell'evento
- E' a Greccio, borgo incastanotato negli Appennini in provincia di Rieti (gemellato con Betlemme), che va in scena il presepe vivente più antico della storia. Si tramanda che la prima edizione fu voluta da San Francesco d'Assisi, nel 1223 (tre anni prima della sua morte). L'edizione 2025 si terrà nelle serate del 24, 26, 27 e 28 dicembre e poi il 1°, 3, 4 e 6 gennaio 2026
- Uno dei più attesi appuntamenti delle festività natalizie, nel Sud Italia, è quello con la rievocazione della Natività a Custonaci, vicino Trapani. Il suggestivo presepe, composto da 160 persone, si svolge all'interno della Grotta Mangiapane dove artigiani e artisti danno vita alle maestranze contadine che rappresentavano la tradizione agricola e pastorale locale dell'epoca
- Location perfetta per rappresentare la Betlemme di duemila anni fa, Matera ospita il suo presepe vivente all'interno del suggestivo rione Sassi, in un percorso di cinque chilometri animato da pastori, musicisti e artigiani. In scena oltre quattrocento figuranti che ravvivano i vicoli e le piazzette del sito Patrimonio dell’Umanità Unesco
- Nel giorno di Santo Stefano, a Canale di Tenno (in provincia di Trento) va in scena il presepe vivente con i figuranti in costume a rappresentare la vita e le tradizioni di un tempo in uno dei Borghi più belli d'Italia. La sera della Vigilia di Natale un corteo di pastori affianca la Madonna e San Giuseppe tra i vicoli del borgo e li accompagna alla messa di mezzanotte