 Presepi più belli d'Italia, i 10 da vedere. FOTO | Sky TG24
Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia

10 foto

Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito sulle barche nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico passando ancora per la Natività in sabbia ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, a Jesolo, e per quella realizzata con 17mila lampadine sulla collina di Manarola, nelle Cinque Terre. Dall'Emilia Romagna alla Basilicata, ecco i presepi più suggestivi del Bel Paese

a cura di Costanza Ruggeri

