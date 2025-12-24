Piacenza, incendio centro migranti: due ricoverati per intossicazione

Due persone sono state ricoverate per intossicazione a seguito di un incendio divampato questa mattina in un centro di accoglienza per profughi alla periferia di Piacenza. Le fiamme, partite da un quadro elettrico, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione degli ospiti
Due persone ricoverate per intossicazione: è il bilancio di un incendio divampato questa mattina in un centro di accoglienza per profughi a Croce Grossa, alla periferia di Piacenza. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento ma ritenute verosimilmente accidentali, sarebbero partite da un quadro elettrico.
L’evacuazione degli ospiti
All’interno della struttura si trovavano una quindicina di ospiti: quasi tutti sono riusciti a mettersi in salvo, mentre due persone sono rimaste bloccate al primo piano a causa del fumo e sono state fatte scendere dai vigili del fuoco con le scale nel cortile. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, con il supporto dell’elisoccorso e delle automediche, insieme alle forze di polizia e ai vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I due intossicati sono stati trasferiti alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, in condizioni di media gravità.
