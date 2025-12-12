Milano, scuola evacuata per intossicazione da spray urticante

E' successo nell'istituto Cardano in via Giulio Natta. Un centinaio tra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati fatti uscire dall’edificio

Sarebbe spray al peperoncino la sostanza urticante che ha determinato l’evacuazione della scuola secondaria di primo grado Cardano in via Giulio Natta, a Milano. Un centinaio tra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati fatti uscire dall’edificio venerdì mattina intorno alle 10.30, a seguito di una probabile intossicazione dovuta alla presenza nell’aria della sostanza irritante. Un caso analogo, sempre nello stesso istituto, si era verificato anche giovedì mattina, quando alcuni studenti erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.