Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi

La protezione civile della Regione ha confermato l’allerta arancione per quasi tutto il territorio regionale e ha elevato lo stato d'allarme nelle zone vicino a Bologna ascolta articolo

Sarà un Natale con l’allerta rossa nella pianura bolognese, con l’allarme che riguarda soprattutto i fiumi. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha confermato per il 25 dicembre l’allerta arancione per quasi tutto il territorio regionale ma, viste le persistenti piogge, ha elevato il livello critico per le aree intorno al capoluogo e in estensione anche al Ferrarese e al Ravennate. Osservati speciali sono gli affluenti di destra del Reno con alimentazione collinare. Quello che al momento desta le principali preoccupazioni è l'Idice (LE PREVISIONI).

L’allerta rossa nelle province di Bologna, Ferrare e Ravenna Per il 25 dicembre è prevista un’allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. La Regione Emilia Romagna ha sottolineato che, in particolare, l’attenzione è rivolta "ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti a destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa). L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese". Resta aperto h24 il Centro operativo regionale (Cor), a Bologna, coordinato con prefetture e sindaci, coi quali resteranno in contatto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. "Sulla base del bollettino da poco emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e dei dati previsionali Arpae - ha aggiunto la Regione - si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose". Sempre per il 25 dicembre, lungo la fascia costiera, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili anche esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare. Leggi anche Meteo, allerta maltempo: neve al Nord, piogge al Centro-Sud. Ecco dove

Il maltempo il 24 dicembre Per oggi 24 dicembre, invece, secondo il monitoraggio di Arpae, le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno e fiumi romagnoli. Sono previste precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale, di debole intensità sul settore più occidentale e le pianure settentrionali, di moderata intensità sulle rimanenti aree con picchi localmente elevati sulle aree collinari e pedecollinari del bolognese e della Romagna. La neve è in rapida dinimuzione sia sul settore occidentale che sull'Appennino romagnolo. Leggi anche Natale, 6 milioni in viaggio: vacanze corte e l'83% resta in Italia

Gli allagamenti a Bologna Per la giornata del 24 dicembre, il Comune di Bologna ha segnalato alcuni parziali allagamenti di sottopassi in città per il maltempo. "Le criticità riguardano parziali allagamenti di alcuni sottopassi in cui la viabilità è attualmente monitorata e gestita dalla polizia locale", hanno comunicato. "Prosegue l’attento monitoraggio dei punti sensibili sia attraverso sistema di videosorveglianza dalla Centrale operativa che a vista, tramite presenza di pattuglie della polizia locale e dei volontari di protezione civile", ha continuato il Comune. Leggi anche Gomme invernali, come funzionano e le differenze con quelle estive