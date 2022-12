"Bruxelles attende un progetto solido poi il progetto partirà", afferma la commissaria europea per i tasporti Adina Valean al termine di un incontro con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che dichiara: "Faccio quello che serve all'Italia, non quello che è popolare"

Bruxelles è pronta a co-finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina . La conferma arriva dalla commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean, che si dice "onorata" di aiutare concretamente l'Italia nell'avvio del progetto a patto che sia formalizzato un solido piano finanziario. Per il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini si tratta di “un primo passaggio storico”.

"L'Ue attende un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà". La dichiarazione arriva al termine di un incontro con il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini che sottolinea l'importanza del progetto e dichiara: "C'è un'infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria ma che unisce l'Italia al Nord Europa". Valean sottolinea inoltre che il Ponte sullo Stretto di Messina era già da tempo inserito tra le infrastrutture finanziabili nelle Ten-T .

Salvini: “Il Ponte sullo Stretto è priorità per il governo”

approfondimento

Salvini: "Ponte sullo Stretto di Messina priorità del governo Meloni"

"Il Ponte sullo Stretto di Messina è priorità per me, per il governo e per milioni di italiani, è di estremo interesse per la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi". Lo afferma il ministro Matteo Salvini al termine del Consiglio Trasporti a Bruxelles. "Dopo cinquant'anni di parole, tanti convegni e parecchi milioni spesi abbiamo tutta l'intenzione di procedere", evidenzia Salvini.