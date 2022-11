Salvini: "Ponte sullo Stretto di Messina priorità del governo Meloni"

Il ponte sullo Stretto è una "priorità per governo e regioni". È quanto emerso - affermano fonti vicine al vicepremier Matteo Salvini - dall'incontro tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Stamane è stato fatto il punto della situazione per riannodare i fili della questione, anche in relazione a tutte le opere commissariate nelle due regioni su cui c’è stato un approfondimento tecnico. Salvini è determinato a sbloccarle. Il Ponte è considerato un’opera prioritaria per il governo e per le regioni. A incontro concluso, fonti vicine al ministro fanno sapere che sul Ponte sullo Stretto la convergenza è massima.